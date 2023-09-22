Лихачев заявил о строительстве «Пакш-2» вопреки критике США, Британии и ЕС

Лихачев: АЭС «Пакш-2» будут строить, несмотря на критику из США, Британии и ЕС

Генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев заявил, что проект АЭС «Пакш-2» будет реализован, несмотря на критику США, Британии и Евросоюза (ЕС). Его слова прозвучали в эфире телеканала «Россия 24».

«Много летит стрел из Брюсселя, Вашингтона, Лондона в адрес и руководства Венгерской Республики и в адрес самого проекта, но это тот случай, когда караван идет и будет идти при любом раскладе», — отметил Лихачев.