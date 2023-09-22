Россиянам назвали способы защитить личные данные при использовании VPN

IT-эксперт Закарян предупредил об угрозе передачи личных данных через VPN

При использовании VPN-сервисов существует угроза передачи личной информации. Об этом россиян предупредил руководитель команды разработки Gem Space Ваге Закарян. В беседе с «Лентой.ру» он назвал способы защитить данные.

«Пользователям, которые используют для доступа в интернет VPN, важно понимать отличия в степени конфиденциальности передаваемых данных при обычном соединении и при подключении через VPN. Передача данных через VPN не контролируется привычными интернет-провайдерами и можно сказать, что за безопасность персональных данных в этом случае никто не отвечает. Данные в открытом виде попадают к владельцу VPN-сервера», — рассказал эксперт.

По его словам, пользователь сам должен ограничивать пересылку важной личной информации при таком подключении. Например, не стоит отправлять номера банковских карт, логины, пароли или паспортные данные.

Закарян отметил, что платные VPN также не гарантируют полную конфиденциальность, но в отличие от бесплатных сервисов не так активно занимаются сбором и продажей персональной информации в рекламных целях.

Одним из индикаторов относительно безопасного с точки зрения утечки данных VPN-сервиса может быть количество загрузок приложения. Эту информацию можно увидеть в официальных магазинах перед загрузкой программы, сообщил собеседник «Ленты.ру». Сервису с небольшим числом загрузок он посоветовал не доверять.

Также у пользователей есть возможность вручную ограничить доступ VPN-сервису к некоторым функциям устройства, на которое оно устанавливается. Например, можно запретить доступ к геолокации или камере. Для предоставления доступа в интернет они совсем не обязательны, но могут использоваться злоумышленниками для сбора конфиденциальной информации о пользователе Ваге Закарян IT-эксперт

Ранее глава Министерства цифрового развития Максут Шадаев заявил, что в России не планируется введение ответственности за использование VPN-сервисов.

Аналогичное заявление делал глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн. Вместе с тем парламентарий подчеркивал, что до россиян необходимо доносить риски использования сервисов по обходу блокировок.