В российском регионе нашли стадо редких животных

Ямальские ученые обнаружили стадо редких диких северных оленей

В российском регионе нашли небольшое стадо редких животных — краснокнижных диких северных оленей. Об этом сообщает портал «Север-Пресс».

По данным издания, оленей обнаружили в Ямало-Ненецком автономном округе, звери появились в районе Собты-Юганского заказника. После обнаружения на одного из оленей надели специальную метку, которая позволит отслеживать передвижение стада почти в реальном времени, обновления о местоположении будут приходить российским ученым раз в час.

Кроме того, специалисты отобрали у пойманного оленя генетический материал, по которому планируют выяснить, к какой именно группе уязвимого вида принадлежит олень.

Ранее сообщалось, что ямальский фермер-животновод Симон Васильев возродит редкую породу северных животных — россиянин решил восстановить популяцию приобских аборигенных лошадей и сделать их брендом региона.