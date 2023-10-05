Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
13:07, 5 октября 2023Моя страна

В Грозном открыли филиал МГУ

В Грозном прошло торжественное открытие филиала МГУ

Фото: Магомед Чабаев / Коммерсантъ

В Грозном в четверг, 5 октября, прошло торжественная церемония открытия филиала Московского государственного университета (МГУ). Об этом сообщает ТАСС.

Премьер-министр России Михаил Мишустин направил приветствие участникам мероприятия.

«Важно, что в этих стенах будут работать известные преподаватели, научные сотрудники и профессора, которые дадут своим воспитанникам глубокие знания, раскроют их способности. Сделают все, чтобы они стали профессионалами своего дела, востребованными в родной республике, на государственной службе и в бизнесе», — говорится в телеграмме.

По словам Мишустина, открытие МГУ в Грозном подтверждает тот факт, что этот город является крупным промышленным, культурным и образовательным центром. Он также отметил символичность открытия филиала в День учителя.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Кошечкина
    Обсудить
    Последние новости

    Шойгу сообщил о формировании девяти резервных полков для нужд СВО. Что об этом известно?

    Врачи назвали приводящие к деменции ежедневные привычки

    Почти все ввозимые в Россию автомобили оказались китайскими

    Россияне бросились арендовать один вид квартир

    В Москве на продажу выставили раритетный Cadillac 1909 года выпуска

    Бекхэм уличил жену в обмане о простом происхождении

    Осужденная за фейки бывший редактор Первого канала подала жалобу на приговор

    МИД России заявил о разрушении США архитектуры контроля над вооружениями

    В США оценили готовность лунного модуля Nova-C к пуску

    Выселенные из квартиры россиянки оставили неприятный «сюрприз» новому хозяину

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости