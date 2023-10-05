В Грозном открыли филиал МГУ

В Грозном прошло торжественное открытие филиала МГУ

В Грозном в четверг, 5 октября, прошло торжественная церемония открытия филиала Московского государственного университета (МГУ). Об этом сообщает ТАСС.

Премьер-министр России Михаил Мишустин направил приветствие участникам мероприятия.

«Важно, что в этих стенах будут работать известные преподаватели, научные сотрудники и профессора, которые дадут своим воспитанникам глубокие знания, раскроют их способности. Сделают все, чтобы они стали профессионалами своего дела, востребованными в родной республике, на государственной службе и в бизнесе», — говорится в телеграмме.

По словам Мишустина, открытие МГУ в Грозном подтверждает тот факт, что этот город является крупным промышленным, культурным и образовательным центром. Он также отметил символичность открытия филиала в День учителя.