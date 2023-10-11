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13:18, 11 октября 2023Моя страна

«Дерзкие» амурские тигры попали на видео

«Земля леопарда» показала видео с дерзкими амурскими тиграми

Дерзкие тигрята-подростки были обнаружены в охранной зоне нацпарка «Земля леопарда». Видео появилось в Telegram-канале дирекции заповедников.

«Редкое видео с полосатыми незнакомцами получил сотрудник отдела туризма "Земли леопарда" Антон Ганзевич из машины. Тигры-подростки уверенно и спокойно позировали 15 минут. По отношению к автомобилю проявляли настороженное любопытство», — говорится в сообщении.

В нацпарке рассказали, что научные сотрудники определили по уникальному узору полос на шкуре тигров, что ранее хищники не фиксировались. Они предположили, что это была первая встреча амурских тигров с человеком. Тигрятам от полутора до двух лет.

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    Варвара Кошечкина
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