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12:44, 11 октября 2023Мир

Стали известны сроки поставки Данией первых самолетов F-16 на Украину

Глава Минобороны Дании Поульсен: самолеты F-16 поставят на Украину весной 2024

Фото: Ritzau Scanpix / Mads Claus Rasmussen / Reuters

Дания поставит первые самолеты F-16 на Украину уже в марте или апреле 2024 года. Об этом заявил министр обороны Дании Троэлса Лунд Поульсен, сообщает TV2.

«Моя четкая цель, чтобы в первом квартале 2024 года – в марте или апреле – мы смогли отправить первые самолеты. Но это также зависит от того, как пройдет обучение пилотов и вспомогательного обслуживающего персонала», — сказал глава минобороны.

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    Дарья Балацкая
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