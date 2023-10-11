Стали известны сроки поставки Данией первых самолетов F-16 на Украину

Глава Минобороны Дании Поульсен: самолеты F-16 поставят на Украину весной 2024

Дания поставит первые самолеты F-16 на Украину уже в марте или апреле 2024 года. Об этом заявил министр обороны Дании Троэлса Лунд Поульсен, сообщает TV2.

«Моя четкая цель, чтобы в первом квартале 2024 года – в марте или апреле – мы смогли отправить первые самолеты. Но это также зависит от того, как пройдет обучение пилотов и вспомогательного обслуживающего персонала», — сказал глава минобороны.

