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16:14, 11 октября 202369-я параллель

В российском регионе появилась вакансия с зарплатой в полмиллиона рублей

В Новом Уренгое появилась вакансия с зарплатой в полмиллиона рублей

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Новом Уренгое Ямало-Ненецкого автономного округа появилась вакансия с зарплатой в полмиллиона рублей. Об этом сообщает портал Ura.ru.

По данным издания, на такую зарплату в городе ищут стоматолога с опытом работы от трех лет. Работодатель обещает будущему сотруднику помощь в поиске жилья и даже оплату аренды квартиры за первые три месяца работы в российском регионе.

«В обязанности специалиста входит: комплексное обследование и диагностика пациента, его осмотр, консультация, лечение, проведение профессиональной гигиены, ведение комплексного плана лечения», — говорится в объявлении.

Ранее была названа самая востребованная профессия в России в 2022 году.
В десятку попали бухгалтеры, программисты и разработчики, врачи, инженеры, повара, упаковщики-комплектовщики, слесари и сантехники.

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    Марк Леонов
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