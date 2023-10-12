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15:36, 12 октября 2023Моя страна

Приморский заповедник показал отдыхающего на скалах амурского горала

Сихотэ-Алинский заповедник показал кадры отдыхающего на скалах амурского горала

Кадр: Сихотэ-Алинский заповедник / «Комсомольской правды – Владивосток»

Приморский Сихотэ-Алинский биосферный заповедник показал на видео амурского горала, отдыхающего на скалах. Скриншоты публикует издание KP.RU.

Известно, что это животное редко попадается в кадр фотоловушек. Как правило, оно стремительно убегает и сливается с цветом скал благодаря серому окрасу шкуры.

В опубликованном ролике горал спокойно лежит и смотрит на фотоловушки. Как предполагает издание, он ведет себя таким образом, поскольку знает, что до него никто не сможет добраться. Отмечается, что для любителей фауны это — отличный шанс рассмотреть редкое животное вблизи.

В апреле амурского горала впервые удалось запечатлеть на видео в заповеднике «Земля леопарда» в Приморском крае. Запечатлеть животное удалось при помощи фотоловушки на горе, известной как Олений утес. На кадрах было видно, как горал осторожно взбирается на вершину, осматриваясь по сторонам, замирает на несколько секунд, а затем скрывается из виду.

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    Карина Черных
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