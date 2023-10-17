В халяльности «Аленки» усомнились

Эксперты сертифицирующих центров усомнились в халяльности шоколада «Аленка»

В соответствии шоколада «Аленка» и другой шоколадной продукции требованиям ислама усомнились. Об этом со ссылкой на заявления представителей экспертного сообщества сообщает РИА Новости.

Пристальное внимание специалистов к товарам фабрики «Красный Октябрь» вызвано тем, что работа главы органа «Роскачество — Халяль», выдавшего сертификат, ранее уже вызывала вопросы. Всего сертифицирующих органов в России несколько десятков, однако только «Роскачество — Халяль» аккредитована при Росаккредитации. При этом компания не получила аккредитацию духовных управлений мусульман во главе с авторитетным муфтием, заявил эксперт одного из таких сертифицирующих центров.

Ранее глава «Роскачества — Халяль» Марат Низамов попадал в поле зрения специалистов, когда в Татарстане пришлось изымать сертифицированную халяльную продукцию, в которой нашли свинину, объяснил эксперт. «Поэтому в данном случае у исламского экспертного сообщества есть сомнения в халяльной "Аленке", "Птичьем молоке" и других изделиях», — объяснил собеседник агентства.

По словам другого эксперта, если компания специализируется на законах шариата, то она должна быть в прямой связи с мусульманскими центрами. «Если центр, выдающий халяль-сертификат, работает, игнорируя официальное духовное управление под управлением муфтия, то это никуда не годится», — заявил представитель сертифицирующего органа одного из муфтиятов Северного Кавказа. Также нельзя дать гарантии, что «халяльная» «Аленка» или другой продукт с таким шлейфом будут пользоваться спросом у мусульман, добавили специалисты.

О том, что часть продукции кондитерской фабрики «Красный Октябрь» признана халяльной, стало известно 16 октября. В федеральную государственную информационную систему Росаккредитации внесли конфеты «Аленка», «Грильяжные», «Козиначки с солью», «Птичье молоко», шоколад «Аленка» и «Бабаевский».