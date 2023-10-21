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05:00, 21 октября 2023Мир

В ЕС обвинили фон дер Ляйен в замалчивании преступлений против палестинцев

В ЕП обвинили фон дер Ляйен в молчании на фоне преступлений против палестинцев

Фото: Jean-Francois Badias / AP

Молчание председателя Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен о совершенных Израилем против палестинцев преступлениях можно расценивать как ее соучастие, считает член Европарламента от Испании Мигель Урбан Креспо. «Лента.ру» ознакомилась с текстом соответствующего обращения депутата к ЕК.

В тексте своего обращения с названием «Соучастное молчание Урсулы фон дер Ляйен о военных преступлениях, совершенных против народа Палестины» евродепутат ссылается на события 13 октября.

«В прошлую пятницу, 13 октября, председатель Европейской комиссии [Урсула фон дер Ляйен] отправился в Израиль, чтобы встретиться с президентом Израиля Ицхаком Герцогом и премьер-министром Биньямином Нетаньяху. Стоя рядом с ними, она заявила, что "то, как ответит Израиль, покажет, что это демократия". Ответом Израиля стало убийство более 2500 человек и ранение еще 9000 менее чем за неделю. Израиль ввел блокаду, отрезав основные поставки и заставив людей покинуть свои дома», — напомнил он.

Он также привел информацию о том, что Тель-Авив якобы применил против гражданского населения белый фосфор, использование которого, как уточнил автор обращения, «осуждается международным гуманитарным правом.»

Это яркий пример коллективного наказания гражданского населения. (...) Это представляет собой военное преступление в том же духе, что и нападение на стратегическую гражданскую инфраструктуру

Мигель Урбан Креспочлен Европарламента от Испании

В связи с этим он спросил к Еврокомиссии о позиции ее главы относительно сложившейся ситуации и поинтересовался, выражают ли действий фон дер Ляйен коллективное мнение ЕК.

«С какими полномочиями и мандатом председатель Еврокомиссии совершила поездку в Израиль, когда Совет [Европы] еще не согласовал свою позицию? Представляет ли отказ Урсулы фон дер Ляйен критиковать военные преступления, совершаемые Израилем, коллективную позицию Еврокомиссии по этому вопросу?» — говорится в обращении депутата ЕП.

Утром 7 октября стало известно, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ на это Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о начале военной операции в Газе.

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      Кирилл Садовский
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