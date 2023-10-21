Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:42, 21 октября 2023Мир

В ООН прокомментировали атаку ХАМАС на Израиль

Гутерриш: атака ХАМАС 7 октября не может быть причиной для наказания палестинцев
СюжетВойна Израиля с ХАМАС
Антониу Гутерриш

Антониу Гутерриш. Фото: Brendan McDermid / Reuters

Генсек ООН Антониу Гутерриш на саммите в Каире заявил, что атака ХАМАС, осуществленная 7 октября в отношении Израиля, не может быть причиной для коллективного наказания палестинцев. Его слова приводит РИА Новости.

«Мы не можем и не должны игнорировать более широкий контекст этих трагических событий — затянувшийся конфликт и 56 лет оккупации, конца которой не видно», — призвал он.

Материалы по теме:
За каменной стеной. 20 лет назад Израиль закрылся от Палестины забором. Как живут люди по обе стороны от него?
За каменной стеной.20 лет назад Израиль закрылся от Палестины забором. Как живут люди по обе стороны от него?
18 июля 2022
Косово стягивает войска к границам Сербии. Президент Вучич ожидает нападения. Контингент НАТО приведен в боеготовность
Косово стягивает войска к границам Сербии.Президент Вучич ожидает нападения. Контингент НАТО приведен в боеготовность
1 августа 2022
Может повторить. Эрдоган напомнил Греции про самую страшную резню XX века. Почему он решил перейти к угрозам?
Может повторить.Эрдоган напомнил Греции про самую страшную резню XX века. Почему он решил перейти к угрозам?
10 сентября 2022

По словам Гутерриша, ничто не может оправдать нападение ХАМАС на Израиль. Он назвал это ужасным и подчеркнул, что атака не может быть «поводом для коллективного наказания палестинского народа». Генсек ООН также призвал соблюдать международное гуманитарное право, включая Женевские конвенции.

Утром 7 октября Армия обороны Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ армия начала военную операцию в Газе. Военно-политический кабинет Израиля объявил о переходе страны в состояние войны.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      ХАМАС заявил об отклонении Израилем предложения отпустить еще двоих заложников

      Махачев обратился к Волкановски после защиты титула

      Мастер боевых искусств раскрыл причину уйти жить в лес на три года

      В ХАМАС заявили о готовности отпустить двух заложниц

      Российские войска заполучили целую ракету РСЗО HIMARS

      В аэропорту Внуково прокомментировали сообщения об огромных очередях

      В ООН прокомментировали атаку ХАМАС на Израиль

      На Украине разработают реформы для получения помощи от ЕС

      Махачев победил нокаутом и защитил титул чемпиона UFC

      Бастрыкин поручил доложить ему об ограбивших ребенка подростках-мигрантах

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости