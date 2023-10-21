В ООН прокомментировали атаку ХАМАС на Израиль

Гутерриш: атака ХАМАС 7 октября не может быть причиной для наказания палестинцев

Генсек ООН Антониу Гутерриш на саммите в Каире заявил, что атака ХАМАС, осуществленная 7 октября в отношении Израиля, не может быть причиной для коллективного наказания палестинцев. Его слова приводит РИА Новости.

«Мы не можем и не должны игнорировать более широкий контекст этих трагических событий — затянувшийся конфликт и 56 лет оккупации, конца которой не видно», — призвал он.

По словам Гутерриша, ничто не может оправдать нападение ХАМАС на Израиль. Он назвал это ужасным и подчеркнул, что атака не может быть «поводом для коллективного наказания палестинского народа». Генсек ООН также призвал соблюдать международное гуманитарное право, включая Женевские конвенции.

Утром 7 октября Армия обороны Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ армия начала военную операцию в Газе. Военно-политический кабинет Израиля объявил о переходе страны в состояние войны.