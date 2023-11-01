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13:31, 1 ноября 2023Экономика

Совладелец Альфа-Банка назвал инвестиции на Западе ошибкой

Петр Авен: многомиллиардные инвестиции в западные страны были ошибкой

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российский бизнесмен Петр Авен назвал многомиллиардные инвестиции в западные страны ошибкой. Слова бывшего совладельца «Альфа-Групп» приводит Bloomberg.

Помимо Авена, свои решения об инвестициях прокомментировал и Михаил Фридман. По словам второго совладельца банка, факт вложения денег в Англию выглядит колоссальной ошибкой. По словам адвокатов предпринимателя, жизнь Фридмана была разрушена из-за санкций.

В августе 2023 года Авен и Фридман попали под санкции Минфина США, а в феврале 2022-го предпринимателей включили в ограничительный список Евросоюза. Причиной ввода ограничений назвали «связи во власти», из которых они якобы извлекали выгоду. Ограничения предусматривают запрет на въезд на территорию стран ЕС и заморозку принадлежащих бизнесменам активов. Собственные санкции в отношении совладельцев Альфа-Банка также ввели власти Великобритании.

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Авен после включения в санкционные списки пожаловался на отсутствие четких критериев выхода из-под западных персональных ограничений. Он счел несправедливым такое решение властей и сравнил введенные западными странами запреты с конфискацией имущества, которая происходит без судебной процедуры. «Судебные разбирательства могут длиться годами, но за это время предприятия разваливаются, репутация запятнана, детей исключают из школ и так далее», — объяснил он.

Ранее Высокий суд Лондона заявил об отсутствии возможности у Михаила Фридмана расходовать средства на содержание своего лондонского особняка. Судья также указал в постановлении, что возвращение Фридмана в страну «не будет возможным», поскольку на него фактически распространяется запрет на поездки.

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      Вячеслав Агапов
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