Миллиардер из России стал нищим. Владелец империи игрушек утверждает, что превратился в «овощ» и потерял все из-за жены

На несколько лет пропавший из публичного поля миллиардер Андрей Лобанов неожиданно пришел на ток-шоу Андрея Малахова и рассказал о том, как стал больным и нищим. В произошедшем Лобанов обвинил свою жену, манекенщицу Алису. По словам предпринимателя, она травила его сильнодействующими психотропными препаратами, в результате чего он превратился в «овощ» и переписал на избранницу имущество и бизнес. Супруга бывшего олигарха опровергла все обвинения, заявив, что пыталась спасти мужа. Что Лобанов рассказал в эфире ток-шоу?

Бывший миллиардер Лобанов боится за свою жизнь из-за жены

Когда-то, по словам Лобанова, он был успешным предпринимателем и владел целой империей игрушек — оборот его бизнеса составлял 13 миллиардов в год. Он занялся импортом и продажей детских товаров еще в 1990-е, владел оптовой компанией «Сакс» и магазинами Toy.ru.

Однако пять лет назад, по рассказам бизнесмена, его заперли в дальней комнате семейной квартиры в Майами без денег и документов. По словам 65-летнего Лобанова, в США его вывезла жена, подкупив сиделок и врачей, которые должны были давать ему одурманивающие лекарства. При этом друзьям и знакомым предпринимателя избранница Лобанова якобы сообщала, что он скоро уйдет из жизни из-за болезней и старости.

Андрей Лобанов Кадр: «Мультиинструменталист Олег Переверзев» / YouTube

«Она доносила до сведения всех в России, что я немощный, хожу под себя, что я старый дед и мне жить осталось недолго. Говорила, что скоро урна с прахом придет в Москву — для мамы», — заявил Лобанов и добавил, что обманным путем лишился денег и бизнеса, поскольку находился в неадекватном состоянии. Компанией стала управлять Алиса, которая, несмотря на его болезни, по-прежнему появлялась на светских вечеринках и вела полноценную жизнь.

Я был практически овощем. Не соображал, что делал, и подписывал все документы Андрей Лобанов

Лобанов заявил, что ему удалось вернуться на родину с помощью одной из сиделок, которая заподозрила неладное и проявила к нему сочувствие.

В настоящее время бывший миллиардер, который считает себя бомжом, скрывается у друзей в одном из российских городов. Он говорит, что не рискует вернуться в столицу, где его ждут мать, дочь от первого брака и внук. Лобанов опасается, что его супруга способна расправиться с ним.

Она на все способна. (...) Я боюсь за свою жизнь. Я ей не нужен. Я — отработанный материал Андрей Лобанов

Бизнесмен считает, что их знакомство с женой могло быть подстроено

С моделью Алисой Бартовой (девичья фамилия предпринимательницы) Лобанов, который старше ее на 23 года, познакомился в столичном ресторане «Аист» в 2010 году. Бывший миллиардер рассказывал, что у девушки в тот момент не было ничего. «Одни трусы», — подчеркнул он на шоу. Впоследствии олигарх не скупился на подарки для избранницы, покупал ей квартиры в центре Москвы и брендовые наряды.

Алиса Лобанова Кадр: «Мультиинструменталист Олег Переверзев» / YouTube

В 2014 году влюбленные узаконили отношения. Алиса, воспитывавшая сына от первого брака, стала второй женой олигарха. Постепенно она начала погружаться в работу супруга, придя в его компанию в отдел маркетинга как дизайнер

Алиса отмечала в интервью, что со временем избранник увидел в ней единомышленника и партнера по бизнесу. Лобанова получила возможность управления фирмой и занялась ее преобразованием, в рамках которого произошла череда увольнений старых сотрудников. В глазах окружающих именно она стала выглядеть хозяйкой бизнеса, который впоследствии, по заверениям ее мужа, действительно перешел в ее руки.

Анализируя сложившуюся ситуацию и вспоминая момент первой встречи, Лобанов предположил, что даже их с Алисой знакомство могло быть подстроено. «Сразу я не догадывался и был в прострации, доверял и всем говорил: помогайте Алисе... Но, думаю, человек не мог так поменяться», — заключил Лобанов.

Жена бывшего миллиардера Лобанова уверена в заговоре против семьи

У супруги Лобанова другая версия происходящего. Она рассказала журналистам, что на протяжении 13 лет занималась лечением сбежавшего супруга, в том числе пыталась избавить его от различных форм зависимости. Андрея Лобанова показывали профессорам в России, США и Израиле. Кроме того, ему провели сложную операцию, на которую потребовалась крупная сумма.

В нашей семье все делалось для Андрея. Мы потратили огромные деньги на то, чтобы продлить ему жизнь благодаря проведенной в Америке операции по замене клапана сердца. Это крайне сложная операция. Сейчас он должен каждый день принимать лекарства для разжижения крови. Для нашей семьи поступок Андрея — это большая трагедия Алиса Лобанова

Бизнесвумен подчеркнула, что ее муж исчез в сентябре текущего года, никому ничего не сказав. Инцидент произошел вскоре после дня ее рождения, которое праздновали в Майами. Она долго разыскивала супруга и в настоящее время по-прежнему не знает, где он находится.

Андрей Лобанов Кадр: «Мультиинструменталист Олег Переверзев» / YouTube

Героиня скандала опровергла и высказывания Лобанова о том, что она фактически превратила его в бомжа. «Достаточно посмотреть наш семейный архив фото и видео, количество его перелетов, магазины, в которых он одевался, чтобы понять, что в программе представлена жестокая ложь (...) Андрей жил последнее время на нашей вилле в Майами, летал на частных самолетах, занимался теннисом каждый день, ходил в бассейн, регулярно посещал лучшие клиники Америки», — отметила она.

$ 300 000 в год, по словам Алисы Лобановой, уходило на увлечения и лечение ее мужа

К тому же, утверждает Лобанова, ей намеренно не дали высказаться на шоу Малахова, несмотря на то, что она была готова дать комментарий. По этой причине предпринимательница заподозрила, что против ее семьи организован заговор с целью «информационной атаки».

«Я давно в журналистике и знаю законы жанра, они едины: у любой медали две стороны. (...) Обидно, что мои коллеги по цеху выставили на посмешище не совсем здорового человека. И я буду отстаивать честь и достоинство своей семьи в судебном порядке», — заключила она.

