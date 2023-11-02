В Москве владелицу фамильного фонда картин Романовых обманули на 165,5 млн руб.

В Москве владелицу фамильного фонда картин Романовых обманули на 165,5 миллиона рублей во время продажи некоторых произведений искусства. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, фондом владеет 73-летняя падчерица внука Александра III, которая живет в Канаде. Женщина возит картины по миру, устраивает выставки и продает некоторые из произведений искусства. В Москве с ней связалась россиянка, которая заявила, что хочет купить 180 полотен за 36,8 миллиона рублей вместо положенных 165,6 миллиона. Покупательница объяснила, что у женщины могут быть трудности с продажей картин в России, так как она не гражданка страны.

Стороны смогли договориться. Однако покупательница вместо документа о купле-продаже передала коллекционерше договор дарения. В результате пожилая владелица осталась без денег и коллекции. Теперь в деле разбирается полиция.

Ранее суд в Москве вынес обвинительный приговор в отношении 55-летнего мужчины и 79-летней женщины по делу о краже антиквариата более чем на 39 миллионов рублей.