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20:22, 2 ноября 2023Силовые структуры

Владелицу фамильного фонда картин Романовых обманули на 165,5 миллиона рублей

В Москве владелицу фамильного фонда картин Романовых обманули на 165,5 млн руб.

Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ

В Москве владелицу фамильного фонда картин Романовых обманули на 165,5 миллиона рублей во время продажи некоторых произведений искусства. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, фондом владеет 73-летняя падчерица внука Александра III, которая живет в Канаде. Женщина возит картины по миру, устраивает выставки и продает некоторые из произведений искусства. В Москве с ней связалась россиянка, которая заявила, что хочет купить 180 полотен за 36,8 миллиона рублей вместо положенных 165,6 миллиона. Покупательница объяснила, что у женщины могут быть трудности с продажей картин в России, так как она не гражданка страны.

Стороны смогли договориться. Однако покупательница вместо документа о купле-продаже передала коллекционерше договор дарения. В результате пожилая владелица осталась без денег и коллекции. Теперь в деле разбирается полиция.

Ранее суд в Москве вынес обвинительный приговор в отношении 55-летнего мужчины и 79-летней женщины по делу о краже антиквариата более чем на 39 миллионов рублей.

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      Варвара Митина
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