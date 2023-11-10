Порнозвезда рассказала о влиянии работы на отношения с мужем

Американская порноактриса Lena The Plug (настоящее имя — Лена Нерсесян) рассказала о влиянии работы на отношения с мужем, порноактером Адамом Грэндмейсоном. На эту тему звезда фильмов для взрослых высказалась в эфире подкаста Pillow Talk, запись которого доступна на YouTube.

«Мы занимаемся сексом пару раз в неделю, особенно если мы были сильно загружены на работе», — отметила порнозвезда. Нерсесян объяснила, что обычно они с мужем четыре дня в неделю снимаются в порно. В этом случае она говорит супругу, что ей нужен перерыв.

При этом порноактриса также уточнила, что никогда не отказывает мужу в сексе. «Я никогда ему не отказывала, если только не устала слишком сильно. Но обычно я сначала отказываю, но потом мы все равно это делаем», — заключила она.

Ранее Нерсесян раскрыла реакцию мужа на ее работу с другим мужчиной. По ее словам, Грэндмейсон не ожидал, что ей понравятся съемки с другим человеком. «Адам шутил, что я ему изменила», — объяснила она. В конце концов отношения супругов наладились.

Нерсесян и Грэндмейсон поженились в 2023 году. Супруги вместе снимаются в фильмах для взрослых. В ноябре 2020 года у пары родилась дочь Паркер.