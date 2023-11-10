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05:10, 10 ноября 2023Из жизни

Домашний питон укусил порноактера за пенис

New York Post: домашний питон укусил вышедшего из душа порноактера за пенис

Кадр: NYP

Питон австралийской порнозвезды Дани Дабелло укусил за гениталии ее партнера по съемкам. Об этом сообщает New York Post.

Дома у Дабелло живет ромбический питон по кличке Бетти длиной почти два с половиной метра. Женщина отметила, что змея никогда не кусалась и не создавала проблем. Она рассказала, что все изменилось, когда она встретилась с другом для съемок эротического контента.

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После того как Дабелло сняла видео с порноактером, тот отправился в душ. Когда мужчина вышел из ванной комнаты, то заявил, что хочет подержать ее домашнего питона. Дабелло положила Бетти ему на шею и пошла принимать душ. Спустя мгновение она услышала крик мужчины. Женщина обернулась и увидела, что змея укусила порноактера за пенис, а тот отчаянно пытается ее отцепить.

«Через несколько минут нам удалось оттащить ее, и я вернула ее в вольер. Повсюду была кровь, так что нам пришлось все отмывать», — рассказывает она.

Ранее огромный питон едва не задушил жителя Индии. Мужчина позволил змее обвить его шею, позируя для фото, и не заметил, как та начала его душить.

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      Алиса Удовик
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