Раскрыты методы захватывающих российских детей в секс-рабство преступников

Правозащитница Антимоник: детей вовлекают в секс-рабство десятками способов

Начиная с 2010-х годов в России и мире широкое распространение получил груминг — процесс вовлечения детей в секс-индустрию. Для принуждения несовершеннолетних к участию в эротических стримах и публикации интимных фото преступники используют десятки способов — от выстраивания доверительных отношений до шантажа. По словам соосновательницы фонда «Безопасный дом» Вероники Антимоник, есть исследования, подтверждающие, что с каждым десятым ребенком пытаются познакомиться в интернете неизвестные взрослые люди. О способах груминга правозащитница рассказала «Ленте.ру».

Преступник постепенно втирается в доверие, обрабатывая ребенка определенным образом, чтобы потом его или ее использовать сексуально. Цели могут быть разные — некоторые преступники делают это, грубо говоря, для себя, они просто насильники. А есть те, кто хочет таким образом обогатиться. Либо сначала они делают это для себя, а потом уже начинают обменивать или продавать контент. Бывает так, что со временем ребенка еще могут начать принуждать к оказанию секс-услуг Вероника Антимоник

Грумингом могут заниматься не только незнакомцы в интернете, но и члены семьи, кровные или приемные родители, близкие родственники, соседи или педагоги — в реальной жизни. Иногда они могут заставлять детей совершать действия, которые приводят к вовлечению в секс-рабство, вместо того, чтобы постепенно готовить их к этому.

В бедных семьях или тех, где у взрослых есть проблемы с зависимостями, ребенка могут продать для секс-услуг даже не за деньги, а за алкоголь или наркотики.

В группе риска часто оказываются подростки

В подростковом возрасте детей легко завлечь в секс-индустрию через романтические отношения или просто дружбу с взрослым человеком, заявила Антимоник. Подарки и внимание влияют на детей, которые не получают достаточно любви, принятия или заботы в семье.

Немаловажную роль в этом играет подростковый кризис идентичности, когда ребенку кажется, что его или ее никто не понимает, а с родителями и сверстниками не удается найти общий язык и быть принятыми. Из-за этого юноши и девушки начинают активно искать общение и единомышленников в интернете, что играет на руку преступникам — они учат детей держать их общение в секрете, создают иллюзию особенных отношений и так далее.

Особенно важно, какие отношения у ребенка с родителями. Подростки часто скрывают правду из страха получить наказание.

Было много случаев, когда вовлекали детей из благополучных в финансовом отношении семей, и более критический показатель — это отношения с родителями. Часто дети, когда груминг переходит на этапы, когда начинается злоупотребление, боятся сказать родителям Вероника Антимоник

Зачастую преступники настолько искусно действуют, что заводят реальные отношения с несовершеннолетними, и их порядочность не вызывает сомнений даже у родителей жертв. Войдя в доверие, они увозят несовершеннолетних девушек за границу якобы на отдых. Ни о чем не подозревающие родители дают согласие на это.

Детей шантажируют выманенными интимными фото

Шантаж начинается сразу после получения первых материалов — детей заставляют совершать действия сексуального характера на камеру, угрожая показать фото и видео родителям, друзьям, или распространить в интернете. Затем преступники требуют все больше снимков и видео, а давление становится все сильнее.

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Иногда дети делают интимные фото добровольно и делятся друг с другом, а потом эти материалы либо крадут, либо специально сливают в сеть из мести или других соображений. Этим также могут воспользоваться преступники.

Обычно дети, которых шантажируют сутенеры, думают, что оказались в безвыходной ситуации и не обращаются за помощью, но бывает и так, что они пугаются и перестают выходить на связь. В таком случае злоумышленник либо продолжает пытаться найти подход, либо переключается на следующую жертву.