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03:17, 19 ноября 2023Наука и техника

Россия получит первый полк с новейшими МБР

ТАСС: полк с МБР «Сармат» заступит на боевое дежурство в декабре 2023 года

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) получат новейшие межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) «Сармат». Об этом сообщил ТАСС источник, близкий к Минобороны РФ.

Он уточнил, что первый полк «Сарматов» в составе командного пункта и нескольких шахтных пусковых установок заступит на боевое дежурство в декабре текущего года. Официального подтверждения этой информации на данный момент нет. Собеседник агентства уточнил, что одновременно с развертыванием полка продолжатся летно-конструкторские испытания ракеты. Они проводятся с космодрома Плесецк по полигону Кура на Камчатке.

7 октября в Минобороны России сообщили, что первые серийные ракеты стратегического ракетного комплекса «Сармат» встанут на боевое дежурство в ближайшее время. Отмечалось, что министр обороны России Сергей Шойгу проверил процесс выполнения гособоронзаказа на предприятии оборонно-промышленного комплекса АО «Красмаш» в Красноярском крае.

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      Марина Совина
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