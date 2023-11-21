В российском регионе средства РЭБ посадили дрон-камикадзе ВСУ
Курский губернатор Старовойт: пограничники посадили украинский дрон-камикадзе
В Курской области с помощью средств радиоэлектронной борьбы был принудительно посажен украинский дрон-камикадзе. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт в Telegram.
Аппарат посадили российские пограничники утром 21 ноября, уточнил губернатор.
В связи с этим Старовойт напомнил гражданам о мерах безопасности. Он призвал не приближаться к обломкам украинских беспилотников и не прикасаться к ним.