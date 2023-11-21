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11:41, 21 ноября 2023Россия

В российском регионе средства РЭБ посадили дрон-камикадзе ВСУ

Курский губернатор Старовойт: пограничники посадили украинский дрон-камикадзе

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В Курской области с помощью средств радиоэлектронной борьбы был принудительно посажен украинский дрон-камикадзе. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт в Telegram.

Аппарат посадили российские пограничники утром 21 ноября, уточнил губернатор.

В связи с этим Старовойт напомнил гражданам о мерах безопасности. Он призвал не приближаться к обломкам украинских беспилотников и не прикасаться к ним.

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      Алан Босиков
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