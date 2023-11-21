Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:30, 21 ноября 2023Россия

В Боткинской больнице Москвы второй раз успешно пересадили сердце

Ракова: в Боткинской больнице выполнили вторую успешную пересадку сердца

Фото: пресс-служба Комплекса социального развития Москвы

Врачи Боткинской больницы выполнили вторую пересадку сердца. Операция прошла успешно, в настоящее время пациент хорошо себя чувствует и проходит курс реабилитации, рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Трансплантация сердца — чрезвычайно сложная и крайне ответственная операция, которая становится по силам все большему числу столичных специалистов. В мае мультидисциплинарная команда врачей Боткинской больницы успешно выполнила первую в своей истории трансплантацию сердца, а уже октябре — вторую. Операция длилась пять часов. Донорское сердце сразу же начало полноценно функционировать. Пациент легко перенес ранний послеоперационный период и сейчас хорошо себя чувствует. Этот клинический случай в очередной раз доказывает, что в столице работают специалисты высочайшего уровня, способные выполнять максимально сложные операции»

Анастасия Раковавице-мэр Москвы по вопросам социального развития

53-летний пациент в течение последних нескольких лет страдал хронической сердечной недостаточностью. Его сердце не обеспечивало полноценный кровоток в органах и тканях. Он чувствовал одышку уже при минимальных физических нагрузках, а повседневная ходьба вызывала приступы удушья. Заболевание не поддавалось лечению, и в августе 2023 года состояние мужчины резко ухудшилось: появилась слабость, быстрая утомляемость, отеки, а также дискомфорт за грудиной. Его госпитализировали в один из столичных стационаров, где диагностировали необратимое нарушение функциональной активности сердца. Врачи решили, что единственный шанс — трансплантация органа.

В Боткинской больнице ему провели необходимое обследование, после чего включили в «лист ожидания». Подходящий донорский орган нашелся в октябре и мужчину сразу прооперировали.

Пациент достаточно легко перенес ранний послеоперационный период, на третьи сутки он уже был переведен из реанимации в палату. Ему были проведены все необходимые инструментальные и морфологические исследования.

Команда врачей и медицинский персонал внимательно отслеживали состояние пациента, обеспечивая ему быстрое послеоперационное восстановление. Для того, чтобы свести к минимуму риск осложнений и отторжения трансплантата, специалистами Боткинской больницы была подобрана иммуносупрессивная терапия. В дальнейшем мужчина будет проходить реабилитационные процедуры под контролем кардиологов и иммунологов Боткинской больницы.

Операции по трансплантации органов и тканей в Боткинской больнице стартовали в 2018 году. В настоящее время в клинике проводят операции по пересадке почек, печени, роговицы, костного мозга и сердца. На сегодня в больнице уже проведено более 1,5 тысяч трансплантаций.

Как отметили в Соцкоплексе Москвы, реализация программы трансплантации в Боткинской стала возможна благодаря профессионализму медработников и полному переоснащению больницы. За последние годы для нее закупили свыше 13 тысяч единиц современной медицинской техники, в том числе хирургические и эндоскопические стойки, аппараты искусственного кровообращения, хирургические инструменты для проведения сердечно-сосудистых и кардиологических операций.

Что думаешь? Оцени!
      Инга Разумовская
      Обсудить
      Последние новости

      Россиянина осудили за отказ участвовать в СВО. Он не выполнил приказ командира и искал поддержки у сослуживцев

      Газовый конкурент России стал лидером по поставкам сжиженного топлива в ЕС

      Перечислены лучшие фрукты и овощи для защиты от зимних болезней

      Стало известно о возможном переходе двух российских подлодок «южным» маршрутом

      В Госдуме призвали разобраться с ценами на презервативы

      Зарубежные издательства начали возвращаться в Россию

      В Боткинской больнице Москвы второй раз успешно пересадили сердце

      Хирург предупредил об осложнениях после популярной косметической процедуры

      Окровавленный россиянин запрыгнул в проезжавшее мимо такси и попал на видео

      Запрет частным клиникам проводить аборты захотели ввести по всей России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости