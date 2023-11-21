В Боткинской больнице Москвы второй раз успешно пересадили сердце

Ракова: в Боткинской больнице выполнили вторую успешную пересадку сердца

Врачи Боткинской больницы выполнили вторую пересадку сердца. Операция прошла успешно, в настоящее время пациент хорошо себя чувствует и проходит курс реабилитации, рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Трансплантация сердца — чрезвычайно сложная и крайне ответственная операция, которая становится по силам все большему числу столичных специалистов. В мае мультидисциплинарная команда врачей Боткинской больницы успешно выполнила первую в своей истории трансплантацию сердца, а уже октябре — вторую. Операция длилась пять часов. Донорское сердце сразу же начало полноценно функционировать. Пациент легко перенес ранний послеоперационный период и сейчас хорошо себя чувствует. Этот клинический случай в очередной раз доказывает, что в столице работают специалисты высочайшего уровня, способные выполнять максимально сложные операции» Анастасия Ракова вице-мэр Москвы по вопросам социального развития

53-летний пациент в течение последних нескольких лет страдал хронической сердечной недостаточностью. Его сердце не обеспечивало полноценный кровоток в органах и тканях. Он чувствовал одышку уже при минимальных физических нагрузках, а повседневная ходьба вызывала приступы удушья. Заболевание не поддавалось лечению, и в августе 2023 года состояние мужчины резко ухудшилось: появилась слабость, быстрая утомляемость, отеки, а также дискомфорт за грудиной. Его госпитализировали в один из столичных стационаров, где диагностировали необратимое нарушение функциональной активности сердца. Врачи решили, что единственный шанс — трансплантация органа.

В Боткинской больнице ему провели необходимое обследование, после чего включили в «лист ожидания». Подходящий донорский орган нашелся в октябре и мужчину сразу прооперировали.

Пациент достаточно легко перенес ранний послеоперационный период, на третьи сутки он уже был переведен из реанимации в палату. Ему были проведены все необходимые инструментальные и морфологические исследования.

Команда врачей и медицинский персонал внимательно отслеживали состояние пациента, обеспечивая ему быстрое послеоперационное восстановление. Для того, чтобы свести к минимуму риск осложнений и отторжения трансплантата, специалистами Боткинской больницы была подобрана иммуносупрессивная терапия. В дальнейшем мужчина будет проходить реабилитационные процедуры под контролем кардиологов и иммунологов Боткинской больницы.

Операции по трансплантации органов и тканей в Боткинской больнице стартовали в 2018 году. В настоящее время в клинике проводят операции по пересадке почек, печени, роговицы, костного мозга и сердца. На сегодня в больнице уже проведено более 1,5 тысяч трансплантаций.

Как отметили в Соцкоплексе Москвы, реализация программы трансплантации в Боткинской стала возможна благодаря профессионализму медработников и полному переоснащению больницы. За последние годы для нее закупили свыше 13 тысяч единиц современной медицинской техники, в том числе хирургические и эндоскопические стойки, аппараты искусственного кровообращения, хирургические инструменты для проведения сердечно-сосудистых и кардиологических операций.

