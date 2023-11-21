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13:08, 21 ноября 2023Экономика

Россиянам раскрыли способы мошенничества с криптовалютой

Экономист Марков: в сказки криптомошенников о богатстве верят бедные люди

Фото: Nick Chong / Unsplash

Россиянам раскрыли несколько самых популярных способов мошенничества, связанных с использованием криптовалют. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Один из способов мошенничества связан с Telegram-каналом, который якобы ведет успешный трейдер. Рассказывая о своих успехах, в один момент он предлагает подписчикам якобы выгодное вложение под высокую прибыль. «Это может быть как 50 процентов в день, так и 1000 процентов в день. Поскольку сумма инвестиций невысока, легковерные люди решают рискнуть», — пояснил основатель проекта «Вкладер» Олег Анисимов. Затем мошенник сообщает о выигрыше, но чтобы его получить, необходимо заплатить ту или иную сумму: налог, комиссию или что-то иное. Причем вымогать деньги могут до тех пор, пока жертва не останется без средств вовсе или не поймет, что ее обманывают, предупреждают эксперты.

Другая схема рассчитана на более продвинутых людей, которые в целом понимают, как работают криптовалюты. В этом случае потенциальным жертвам предлагают поучаствовать в размещении новой криптовалюты. «Собственную криптовалюту можно создать за полминуты», — пояснил Анисимов. Участники начинают активно вкладываются, а когда приходит время выводить деньги, оказывается, что вложения клиентов обнуляются, потому что в монете была зашита комиссия в 100 процентов при продаже.

На неоправданно высокую доходность покупаются в основном небогатые люди и часто отдают мошенникам свои последние деньги, заметил кандидат экономических наук Алексей Марков. «Несколько лет назад те, кто вложил деньги в криптовалюту, смогли заработать кучу денег. Возможно, на этом основывается вера, что на этом рынке каждый может удвоить и утроить свой капитал. Но эти времена давно прошли», — подытожил он.

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      Платон Щукин
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