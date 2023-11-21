Российских автомобилистов предупредили о новом штрафе с 1 декабря

Адвокат Чугурян: с 1 декабря в РФ будут штрафовать за езду на шинах не по сезону

С 1 декабря у сотрудников Госавтоинспекции появится возможность штрафовать россиян за езду на летней резине. Как рассказала «Ленте.ру» адвокат Татевик Чугурян, это предусмотрено вступившим в силу 1 сентября 2023 года постановлением правительства. Оно запрещает ездить на летних шинах зимой и на зимних — летом. Штраф за нарушение составит 500 рублей, предупредила адвокат.

Статья 12.5 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) не содержит прямого указания на обязанность автовладельцев менять шины, отметила Чугурян. Однако новые — более конкретные — требования к автовладельцам закреплены в Основных положениях по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностям должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения, пояснила она.

В прежней редакции документа в перечень неисправностей колес и шин включались параметры несоответствия, такие как износ, размер шин и так далее. Теперь же в пункт 5 постановления внесена максимальная конкретизация для водителя. Так, неисправностью признается установка шин с шипами противоскольжения, применяемых в летний период (июнь, июль, август), а также неустановка зимних шин в зимний период (декабрь, январь, февраль) Татевик Чугурян адвокат

Таким образом, езда на резине не по сезону законодательно приравнена к управлению неисправным транспортным средством, заключила Чугурян.

При этом в холодные месяцы зимние шины или шины с шипами противоскольжения должны быть установлены на все колеса. Несоблюдение этого требования также является нарушением и будет наказываться штрафом, предупредила она водителей, которые предпочитают устанавливать зимнюю резину только на ведущую ось.

Ранее в Госдуме захотели штрафовать россиян за управление автомобилем в состоянии лекарственного опьянения. По словам авторов законодательной инициативы, в перечень запрещенных для водителей препаратов могут быть включены анестетики, противоэпилептические препараты, снотворные и седативные медикаменты.