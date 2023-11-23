Российские полицейские выпили сыворотку правды и выдали секретную информацию

Сотрудники МВД по борьбе со сказочными преступлениями (ОБСП) раскрыли личную информацию во время допроса полковника в отставке Сергея Кунаева, выпив сыворотку правды. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ОБСП.

Полицейские планировали получить от Кунаева данные о способах поимки опасного водяного по имени Русал. Для этого они планировали использовать волшебную сыворотку правды, заставляющую после употребления честно отвечать на вопросы.

Угрожая сотрудникам автоматом Калашникова, Кунаев заставил их выпить зелье, предполагая, что его пытаются отравить. Однако представители ОБСП после употребления сыворотки признались ему в симпатиях и ненависти друг к другу, а также поделились трагическими деталями своего прошлого.

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