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19:11, 29 ноября 2023Россия

16-летний сын Кадырова стал почетным гражданином Донецка

16-летнему Адаму Кадырову присвоили звание почетного гражданина Донецка
Ахмат, Хамзат и Адам Кадыровы

Ахмат, Хамзат и Адам Кадыровы. Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

16-летний Адам Кадыров, сын главы Чечни Рамзана Кадырова, стал почетным гражданином Донецка. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном сайте городской администрации.

В распоряжении, подписанном главой администрации Николаем Волковым, отмечается, что Адам внес личный весомый вклад в развитие культурных отношений Донецка и Грозного.

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Помимо того, в документе говорится, что сын Кадырова имеет активную гражданскую позицию, а также повышал имидж Донецка в масштабах России.

17 ноября стало известно, что в копилке наград Адама Кадырова появились орден «Трудовая доблесть России» и медаль «За вклад в развитие Российского университета спецназа» I степени. Еще раньше «Лента.ру» подробно рассказала о семи званиях и медалях Адама Кадырова.

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      Никита Абрамов
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