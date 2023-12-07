В России представили свою версию «шокирующих прогнозов» на 2024 год

Совкомбанк предсказал курс доллара по 200 рублей в 2024 году

Системно значимый российский банк Совкомбанк представил собственную версию «шокирующих прогнозов» на 2024 год, пишет РБК со ссылкой на презентацию зампреда правления, руководителя корпоративно-инвестиционного блока банка Михаила Автухова на XXI Российском облигационном конгрессе CBonds. Аналогичные «безумные предсказания» ежегодно публикует датский Saxo Bank. Экономисты иностранного банка предупреждают, что не стремятся к точности предсказаний и лишь пытаются представить, как может выглядеть мир в будущем.

По прогнозам Совкомбанка, в следующем году Банк России не будет снижать ключевую ставку. В 2024 году она может достигнуть 25 процентов годовых, в то время как инфляция ускорится до 15 процентов. В то же время курс доллара поднимется до 200 рублей. Сильное давление на национальную валюту будут оказывать сохраняющиеся геополитические риски, а также возможные послабления к требованиям по продаже валютной выручки экспортерами после выборов в 2024 году.

В список «шокирующих прогнозов» от российского банка также входит падение цен на нефть до 40 долларов за баррель в случае развала ОПЕК+. Кроме того, экономисты не исключают, что в следующем году не будет международных облигаций — в 2023 году сегмент испытал серьезное давление на фоне высоких ставок и ограниченного спроса.

На фоне жесткой монетарной политики ЦБ компании не будут выходить на IPO, к такому способу фирмы прибегают доя привлечения дополнительных инвестиций для развития бизнеса. Наконец, компании, которые не смогут получить льготное финансирование от государства в период высоких ставок, окажутся на гране дефолта.

Saxo Bank же предсказал, что в 2024 году произойдет два глобальных кризиса — эпидемия ожирения и восстание искусственного интеллекта. Помимо этого, капитализму в США придет конец, и на выборах в стране победит Роберт Кеннеди-младший, цены на нефть взлетят до 150 долларов за баррель, Саудовская Аравия купит Лигу чемпионов УЕФА, а Евросоюз введет налог на богатство для миллиардеров. Новую серию предсказаний банк назвал «Конец пути», заявив, что мир ждет «неопределенное будущее».