В России представили свою версию «шокирующих прогнозов» на 2024 год
Системно значимый российский банк Совкомбанк представил собственную версию «шокирующих прогнозов» на 2024 год, пишет РБК со ссылкой на презентацию зампреда правления, руководителя корпоративно-инвестиционного блока банка Михаила Автухова на XXI Российском облигационном конгрессе CBonds. Аналогичные «безумные предсказания» ежегодно публикует датский Saxo Bank. Экономисты иностранного банка предупреждают, что не стремятся к точности предсказаний и лишь пытаются представить, как может выглядеть мир в будущем.
По прогнозам Совкомбанка, в следующем году Банк России не будет снижать ключевую ставку. В 2024 году она может достигнуть 25 процентов годовых, в то время как инфляция ускорится до 15 процентов. В то же время курс доллара поднимется до 200 рублей. Сильное давление на национальную валюту будут оказывать сохраняющиеся геополитические риски, а также возможные послабления к требованиям по продаже валютной выручки экспортерами после выборов в 2024 году.
В список «шокирующих прогнозов» от российского банка также входит падение цен на нефть до 40 долларов за баррель в случае развала ОПЕК+. Кроме того, экономисты не исключают, что в следующем году не будет международных облигаций — в 2023 году сегмент испытал серьезное давление на фоне высоких ставок и ограниченного спроса.
На фоне жесткой монетарной политики ЦБ компании не будут выходить на IPO, к такому способу фирмы прибегают доя привлечения дополнительных инвестиций для развития бизнеса. Наконец, компании, которые не смогут получить льготное финансирование от государства в период высоких ставок, окажутся на гране дефолта.
Saxo Bank же предсказал, что в 2024 году произойдет два глобальных кризиса — эпидемия ожирения и восстание искусственного интеллекта. Помимо этого, капитализму в США придет конец, и на выборах в стране победит Роберт Кеннеди-младший, цены на нефть взлетят до 150 долларов за баррель, Саудовская Аравия купит Лигу чемпионов УЕФА, а Евросоюз введет налог на богатство для миллиардеров. Новую серию предсказаний банк назвал «Конец пути», заявив, что мир ждет «неопределенное будущее».