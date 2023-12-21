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04:17, 21 декабря 2023Мир

В Литве оценили план Германии разместить в стране бригаду бундесвера

Spiegel: Литву удивил план ФРГ разместить в стране бригаду бундесвера

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Финансирование инфраструктуры для размещения дополнительного военного контингента ФРГ в Литве является «серьезной финансовой проблемой» для Вильнюса. Об этом пишет Der Spiegel со ссылкой на «конфиденциальную» переписку посольства Германии в Вильнюсе с федеральным правительством.

Издание приводит содержание письма военного атташе посольства Германии, в котором раскрываются скрытые опасения литовской стороны насчет финансирования на фоне размещения немецкой бригады в стране. Вильнюс стремится инвестировать в модернизацию собственной армии, он также был застигнут врасплох решением министра обороны ФРГ Бориса Писториуса.

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      Марина Совина
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