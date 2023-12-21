Десятки тысяч москвичей начали заниматься спортом по-новому

Ракова: проект «Спортивные выходные» стал в полтора раза популярнее у москвичей

В 2023 году количество участников проекта центров госуслуг и Департамента спорта города Москвы «Спортивные выходные» выросло почти в полтора раза и составило почти 45 тысяч горожан, рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. По ее словам, профессиональные спортсмены провели почти 2,5 тысячи тренировок.

Столица создает все возможности для поддержки и укрепления здоровья горожан. Один из ключевых проектов, который позволяет бесплатно заниматься спортом под руководством именитых тренеров, — «Спортивные выходные». В этом году проект стал практически в полтора раза популярнее у москвичей. К офлайн-формату «Спортивных выходных» присоединились уже почти 45 тысяч горожан, годом ранее участников было более 31 тысячи. Профессиональные спортсмены провели около 2,5 тысячи тренировок в популярных городских локациях. А самыми востребованными направлениями у горожан в 2023 году стали растяжка и танцевальные тренировки Анастасия Ракова вице-мэр Москвы

По ее словам, в настоящее время впервые занятия в холодное время года проходят на уникальных закрытых локациях столицы — на территории «Три вокзала. Депо» и «Депо. Москва», в Культурном центре ЗИЛ, в Центральном Рынке, Технопарке Сколково. Кроме того, тренировки нового сезона можно посетить и на уже известных закрытых локациях — в зале на ВДНХ, на территории Южного и Северного Речных вокзалов и в студиях растяжки и фитнеса «СМСТРЕТЧИНГ».

Занятия проходят под руководством профессиональных тренеров. Они учат москвичей йоге, растяжке, функциональному и танцевальному тренингу. Участников также ждут тренировки с петлями, по фитбоксингу, барре и пилатесу.

После новогодних праздников офлайн-тренировки возобновятся 13 января 2024 года. График и адреса локаций доступны на сайте проекта, а также в любом офисе «Мои Документы». Сотрудники центров госуслуг помогают участникам проекта зарегистрироваться на тренировки, более подробно рассказывают про локации, перед каждым занятием встречают и провожают их, подбирают оборудование и необходимый инвентарь.

Для любителей тренироваться дома на канале проекта по будням проходят зарядки, они начинаются в 07:00. Кроме того, пользователи могут присоединиться к мастер-классам по разным видам спорта, а также к медитациям. Все эфиры сохраняются, их можно посмотреть в любое удобное время.

