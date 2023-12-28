На Украине захотели конфисковать два российских пассажирских самолета

Минюст Украины хочет конфисковать 2 российских пассажирских самолета Ан-148-100Е

Министерство юстиций Украины захотело конфисковать в доход республики два российских пассажирских самолета Ан-148-100Е, которые принадлежат компании ОАО «Ильюшин Финанс Ко». Оно подало иск в Высшем антикоррупционный суд (ВАКС), следует из сообщения в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).