Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
22:11, 28 декабря 2023Бывший СССР

На Украине захотели конфисковать два российских пассажирских самолета

Минюст Украины хочет конфисковать 2 российских пассажирских самолета Ан-148-100Е

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Министерство юстиций Украины захотело конфисковать в доход республики два российских пассажирских самолета Ан-148-100Е, которые принадлежат компании ОАО «Ильюшин Финанс Ко». Оно подало иск в Высшем антикоррупционный суд (ВАКС), следует из сообщения в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Александра Синицына
Комментарии отключены
Последние новости

Командующий армией Нидерландов заявил об угрозе войны с Россией

Слуцкий предложил ввести уголовное наказание за русофобию

Российская авиакомпания получит еще один Boeing

Boeing попросила проверять новые самолеты 737 MAX из-за ослабления болтов

Минюст Украины решил конфисковать два российских Ан-148

В США рассказали об ответе России на расширение территории Штатов

В Испании не наказывали нарушавших антидопинговые правила спортсменов

Украина запросила экстренную встречу с донорами по финансированию

Система ПВО отразила атаку ВСУ на Мелитополь

В Киеве предъявили обвинение украинцу за попытку угнать самолет ВКС России

Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.
Все новости