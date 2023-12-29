Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
04:06, 29 декабря 2023Интернет и СМИ

Порнозвезда раскрыла изнанку первой в карьере сцены

Кадр: @HollyRandallUnfiltered / YouTube

Порнозвезда Луми Рэй раскрыла изнанку первой в карьере сцены. Подробности она описала в подкасте, доступном на YouTube.

Звезда фильмов для взрослых рассказала, что на первой съемке ее партнером был порноактер Тайлер Никсон. «Мы очень хорошо провели время, было весело», — отметила она. По словам Рэй, сцена снималась около трех часов.

«Из этого времени мы разговаривали только минут десять», — пояснила она. Позже, как отметила актриса, она узнала, что другие порностудии снимают сцены всего за 30-60 минут, и этот факт ее удивил.

Ранее порноактриса Черри Кисс описала эмоции перед первой съемкой в карьере. «Я не чувствовала скованность, мне было весело, я не чувствовала себя так, будто не знаю, что я делаю. Я просто приступила к делу», — высказалась Кисс о своем первом опыте съемки в порно. По ее словам, в начале карьеры она ничего не понимала в индустрии, но хотела «все попробовать».

До этого модель OnlyFans и порноактриса Сапфир Хауэлл, более известная как Эльза Джин, также раскрыла эмоции перед первой в карьере съемкой. Звезда порно рассказала, что очень боялась и нервничала. По ее словам, преодолеть волнение ей помогли организаторы съемок, а также мужчина, с которым она снималась.

Что думаешь? Оцени!
      Олег Давыдов
      Комментарии отключены
      Последние новости

      «Внутритусовочная разборка» Участник СВО выступил в защиту гостей скандальной голой вечеринки Ивлеевой

      Порнозвезда раскрыла изнанку первой в карьере сцены

      Женщина переспала с мужем сестры и обратилась за советом к секс-коучу

      США призвали Россию освободить осужденного за шпионаж Уилана

      Депутат из партии Зеленского высмеяла молодую помощницу Залужного

      Посол России понадеялся на отказ Аргентины отправлять военную технику Киеву

      Глава Дагестана высказался о сериале «Слово пацана» и голой вечеринке Ивлеевой

      Байдена обвинили в разрушении США

      Во Франции уличили Залужного в открытой войне против Зеленского

      Стало известно о реакции Украины на новый пакет помощи от США

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости