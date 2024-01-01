Путин заявил о готовности 30 стран присоединиться к БРИКС в том или ином виде

Порядка 30 стран готовы «в том или ином виде» подключиться к объединению БРИКС. Об этом заявил президент России Владимир Путин в обращении в связи с началом председательства Москвы в БРИКС 1 января.

«В целом же Россия продолжит усилия по продвижению всего комплекса партнерского сотрудничества в рамках БРИКС по трем ключевым направлениям: политика и безопасность, экономика и финансы, культурно-гуманитарные контакты», — говорится в сообщении.

Путин добавил, что Москва рассчитывает на плодотворную работу со всеми государствами, «вовлеченными в орбиту» объединения.

В БРИКС входят 10 государств. Помимо Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР, к альянсу в 2023 году присоединились Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия. 1 января 2024-го к группе могла присоединиться Аргентина, но новый президент южноамериканской страны Хавьер Милей отклонил приглашение.