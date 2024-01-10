Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
09:03, 10 января 2024Интернет и СМИ

Популярная порноактриса раскрыла отношение семьи мужа к ее карьере

Фото: Unsplash

Популярная американская порноактриса Райли Рид заявила, что семья ее мужа, латвийского каскадера Павла Петкуна, с пониманием относится к ее карьере. Об этом она рассказала в подкасте Holly Randall Unfiltered, ролик вышел на YouTube.

«Его семья отнеслась ко мне с большой поддержкой. Они не показались мне консервативными людьми», — сказала порнозвезда о родителях супруга.

По словам Рид, позитивное отношение семьи мужа очень ее радует. Она отметила, что семьи ее предыдущих бойфрендов чаще всего резко негативно относились к ней. «Тот факт, что его семья поддержала меня, много для меня значит», — подчеркнула порноактриса.

Райли Рид вышла замуж за Павла Петкуна в июне 2021 года. В июле 2022 года у пары родилась дочь. Порнозвезда рассказывала, что ради создания семьи временно переставала сниматься в фильмах для взрослых. Она также назвала решение выйти замуж и родить ребенка сложным выбором.

Что думаешь? Оцени!
      Олег Давыдов
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Полковников ФСБ обвинили во взятке от настоятеля храма на Лубянке. Офицеры замешаны в афере на 20 миллионов рублей

      Петербуржец нашел в сугробе полуголую девятиклассницу

      Цены на газ в мире упали до минимума

      В Польше заметили раздающего повестки сотрудника украинского военкомата

      Тренер «Вашингтона» высказался о состоянии здоровья Овечкина

      Стало известно о повреждении объектов инфраструктуры в Херсоне

      69-летняя модель поделилась снимком в полупрозрачном купальнике

      Актрису Яковлеву госпитализировали в Москве

      Нью-йоркские евреи столкнулись с полицией из-за секретного туннеля в синагогу

      Турция отправит на Луну два непилотируемых аппарата

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости