Популярная порноактриса раскрыла отношение семьи мужа к ее карьере

Популярная американская порноактриса Райли Рид заявила, что семья ее мужа, латвийского каскадера Павла Петкуна, с пониманием относится к ее карьере. Об этом она рассказала в подкасте Holly Randall Unfiltered, ролик вышел на YouTube.

«Его семья отнеслась ко мне с большой поддержкой. Они не показались мне консервативными людьми», — сказала порнозвезда о родителях супруга.

По словам Рид, позитивное отношение семьи мужа очень ее радует. Она отметила, что семьи ее предыдущих бойфрендов чаще всего резко негативно относились к ней. «Тот факт, что его семья поддержала меня, много для меня значит», — подчеркнула порноактриса.

Райли Рид вышла замуж за Павла Петкуна в июне 2021 года. В июле 2022 года у пары родилась дочь. Порнозвезда рассказывала, что ради создания семьи временно переставала сниматься в фильмах для взрослых. Она также назвала решение выйти замуж и родить ребенка сложным выбором.