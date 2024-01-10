Родственники жениха и невесты подрались из-за тайной свадьбы

В Индии родственники невесты и жениха подрались из-за тайной свадьбы

В Индии родственники невесты узнали о ее тайной свадьбе и подрались с родственниками жениха. Об этом сообщает издание The Times of India.

Инцидент произошел в городе Индаур, штат Мадхья-Прадеш. Родители невесты обнаружили, что она вышла замуж, когда свадебная церемония уже закончилась. После этого они нагрянули к родственникам жениха, которые обедали с гостями, и попытались забрать невесту. Поскольку девушка отказалась уйти с ними, началась драка.

По информации полиции, в потасовке пострадали не менее восьми человек, причем раненые были и среди родственников невесты, и среди родственников жениха.

Ранее сообщалось, что в индийском городе Майнпури девушка украла деньги и драгоценности, переданные ей семьей жениха перед свадьбой, и сбежала сразу после заключения брака. Отец будущего мужа договорился о браке сына с девушкой через посредника.