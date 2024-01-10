Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
18:56, 10 января 2024Из жизни

Родственники жениха и невесты подрались из-за тайной свадьбы

В Индии родственники невесты и жениха подрались из-за тайной свадьбы

Фото: Vaibhav Nagare / Unsplash

В Индии родственники невесты узнали о ее тайной свадьбе и подрались с родственниками жениха. Об этом сообщает издание The Times of India.

Инцидент произошел в городе Индаур, штат Мадхья-Прадеш. Родители невесты обнаружили, что она вышла замуж, когда свадебная церемония уже закончилась. После этого они нагрянули к родственникам жениха, которые обедали с гостями, и попытались забрать невесту. Поскольку девушка отказалась уйти с ними, началась драка.

По информации полиции, в потасовке пострадали не менее восьми человек, причем раненые были и среди родственников невесты, и среди родственников жениха.

Материалы по теме:
Многоженец-феминист Как один мужчина смог завести пять жен и 25 детей и при этом сохранить любовь в семье?
Многоженец-феминистКак один мужчина смог завести пять жен и 25 детей и при этом сохранить любовь в семье?
7 марта 2021
Извини, в другой раз Топ-7 необычных побегов с собственной свадьбы
Извини, в другой разТоп-7 необычных побегов с собственной свадьбы
22 ноября 2015

Ранее сообщалось, что в индийском городе Майнпури девушка украла деньги и драгоценности, переданные ей семьей жениха перед свадьбой, и сбежала сразу после заключения брака. Отец будущего мужа договорился о браке сына с девушкой через посредника.

Что думаешь? Оцени!
      Олег Парамонов
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Армия мобилизована для подавления бунта преступных группировок в Эквадоре. Смогут ли власти справиться с волной насилия?

      Популярная российская блогерша рассказала о разводе

      Раскрыты потери страховщиков из-за сгоревшего дотла в аэропорту Airbus

      Власти выставили на аукцион квартиры в центре Москвы по дешевке

      В болгарском Пловдиве депутаты предложили демонтировать советский памятник

      Родственники жениха и невесты подрались из-за тайной свадьбы

      Перед Украиной поставили выбор между миром и тотальной мобилизацией

      В московской сталинской высотке начался потоп

      Россиянин поспорил с другом и вонзил ему в грудь кухонный нож

      ВМФ России усилят ударными беспилотниками «Охотник» и «Иноходец»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости