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11:53, 16 января 2024Россия

В СПЧ сравнили с юмореской реакцию министра просвещения на нехватку учителей

Член СПЧ Кабанов: ответ Кравцова на нехватку учителей похож на юмореску Райкина

Фото: Анна Майорова / «Лента.ру»

Ответ министра просвещения России Сергея Кравцова на вопрос президента о нехватке учителей похож на юмореску Аркадия Райкина. Об этом в своем Telegram-канале заявил член Совета по правам человека (СПЧ) Кирилл Кабанов.

Общественник напомнил содержание юмористической миниатюры артиста, согласно которому министерство требовало от завода насосы, а предприятие отвечало, что скоро поставит министерству колеса. Кабанов отметил, что подход Кравцова к этой проблеме аналогичен.

«Глава государства прямо говорит об острой нехватке в наших школах учителей математики, физики, информатики (...), а на это С. Кравцов уверенно говорит, что у нас чуть-чуть увеличилось количество учителей русского языка», — заявил член СПЧ.

По мнению Кабанова, Кравцову нечего ответить президенту на поставленный вопрос.

Владимир Путин обратил внимание министра просвещения на нехватку в России преподавателей математики, физики и информатики во время совещания 16 января. Жители ряда населенных пунктов России ранее жаловались Путину на медицину и образование в стране — граждан в первую очередь интересовала проблема нехватки врачей и учителей.

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