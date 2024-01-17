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14:55, 17 января 2024Интернет и СМИ

В МТС прокомментировали коллективный иск из-за «голой вечеринки»

В МТС сообщили, что не получали иск на миллиард рублей из-за «голой вечеринки»
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

В компании МТС сообщили, что не получили иск с требованием выплатить компенсацию морального вреда из-за «голой вечеринки» блогерши Анастасии Ивлеевой. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

«Компания МТС пока не получила иск, после ознакомления с предметом спора при необходимости представит свою позицию в суде», — говорилось в сообщении.

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Также в МТС отметили, что компания не занималась организацией вечеринки и не выделяла деньги на ее проведение.

Утром 17 января сообщалось, что Таганский суд Москвы зарегистрировал коллективный иск к Ивлеевой и МТС, подразумевающий выплату моральной компенсации в размере одного миллиарда рублей. Автором документа выступил актер и каскадер Александр Иншаков и еще более 20 человек.

Впервые Иншаков подал этот иск в Хамовнический суд Москвы в декабре 2023 года, но в начале января его отклонили из-за ошибок в персональных данных ответчицы Ивлеевой. Тогда Иншаков заявил, что намерен еще раз обратиться в суд и выиграть дело, а затем отправить полученные от блогерши деньги в фонд поддержки бойцов СВО «Защитники Отечества».

Вечеринка Ивлеевой прошла 20 и 21 декабря 2023 года. В первый день на нее пришли звезды российского шоу-бизнеса. Они были одеты согласно дресс-коду, предполагающего минимум одежды. Фото и видео, попавшие в интернет, возмутили общественность. Некоторые участники мероприятия лишились рекламных контрактов и выступлений, а саму Ивлееву оштрафовали на 100 тысяч рублей.

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