В МТС прокомментировали коллективный иск из-за «голой вечеринки»

В МТС сообщили, что не получали иск на миллиард рублей из-за «голой вечеринки»

В компании МТС сообщили, что не получили иск с требованием выплатить компенсацию морального вреда из-за «голой вечеринки» блогерши Анастасии Ивлеевой. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

«Компания МТС пока не получила иск, после ознакомления с предметом спора при необходимости представит свою позицию в суде», — говорилось в сообщении.

Также в МТС отметили, что компания не занималась организацией вечеринки и не выделяла деньги на ее проведение.

Утром 17 января сообщалось, что Таганский суд Москвы зарегистрировал коллективный иск к Ивлеевой и МТС, подразумевающий выплату моральной компенсации в размере одного миллиарда рублей. Автором документа выступил актер и каскадер Александр Иншаков и еще более 20 человек.

Впервые Иншаков подал этот иск в Хамовнический суд Москвы в декабре 2023 года, но в начале января его отклонили из-за ошибок в персональных данных ответчицы Ивлеевой. Тогда Иншаков заявил, что намерен еще раз обратиться в суд и выиграть дело, а затем отправить полученные от блогерши деньги в фонд поддержки бойцов СВО «Защитники Отечества».

Вечеринка Ивлеевой прошла 20 и 21 декабря 2023 года. В первый день на нее пришли звезды российского шоу-бизнеса. Они были одеты согласно дресс-коду, предполагающего минимум одежды. Фото и видео, попавшие в интернет, возмутили общественность. Некоторые участники мероприятия лишились рекламных контрактов и выступлений, а саму Ивлееву оштрафовали на 100 тысяч рублей.