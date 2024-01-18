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13:18, 18 января 2024Россия

Стало известно о «зоновских порядках» в скандальной российской казачьей школе

Экс-ученик казачьего кадетского корпуса в Шахтах: в школе «зоновские порядки»

Фото: Макс Ветров / РИА Новости

Представившийся Максимом экс-ученик скандально известного Шахтинского казачьего кадетского корпуса в Ростовской области заявил, что в школе царят «зоновские порядки». Об этом он сообщил изданию 29.RU.

По словам бывшего ученика школы, где ранее директор Виталий Бобыльченко прямо во время урока до перелома кости избил одного из учеников, администрация покрывает действия «блатных» учеников, поощряет царящее в корпусе хулиганство, а также сама позволяет себе притеснять несогласных с порядками учащихся.

Максим сообщил порталу, что незадолго до ЕГЭ директор корпуса, уже проявлявший к нему агрессию и публично унижавший его, при родителях предложил ученику «валить» из школы, а после на Максима напали неизвестные, которых он подозревает в связи с администрацией школы.

«Он [директор] орал, чтобы ноги моей больше не было в корпусе. Запретил ближе чем на 100 метров подходить к корпусу и переступать порог КПП. Мне нельзя было посещать консультации для подготовки к ЕГЭ», — рассказал бывший кадет.

Кроме того, мать бывшего ученика рассказала, что кадеты обязаны называть директора «мой господин». «["Блатные"] кадеты могли мочу с мылом смешать, разбудить и сказать: "Пей". Воровали еду, деньги», — передает портал слова другого ученика кадетского корпуса.

Ранее сообщалось, что директор упомянутого кадетского корпуса оставил учеников 9-11-х классов без новогодних подарков, купленных за счет бюджета.

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