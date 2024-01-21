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07:49, 21 января 2024Бывший СССР

Журналист заявил об использовании Зеленским СВО для избавления от соперников

WSJ: Зеленский использует военное положение для избавления от конкурентов

Фото: Ukraine Presidency / Ukrainian Pre / Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский использует военное положение, введенное в стране после начала российской специально вовенной операции (СВО), чтобы избавиться от политических конкурентов и «заткнуть» СМИ. Об этом заявил журналист Саймон Шустер в книге о карьере украинского лидера «Шоумен», пишет газета The Wall Street Journal (WSJ).

По его мнению, украинский лидер черпает вдохновение у авторитарного основателя современного Сингапура Ли Куан Ю. Шустер отметил, что предшественник Зеленского Петр Порошенко был обвинен в государственной измене, а у оппонентов украинского лидера было отозвано гражданство. Кроме того, он также обратил внимание на растущую напряженность в отношениях между Зеленским и главнокомандующим Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерием Залужным.

Ранее украинский политик Георгий Тука увидел признаки скорой отставки Залужного. По его мнению, на это указывает тот факт, что Зеленский не включил военачальника в состав делегации на Международный экономический форум в швейцарском Давосе.

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