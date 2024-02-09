Опубликовано письмо матери главкома ВСУ к погибшему в Великую Отечественную отцу

Найдено письмо матери Сырского к погибшему в Великой Отечественной войне отцу

В сети было найдено письмо матери нового главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского Людмилы к отцу Ивану, погибшему в годы Великой Отечественной войны. Оно было опубликовано администрацией города Владимира в социальной сети «ВКонтакте» еще в 2020 году.

В письме мать главкома ВСУ сообщает, что ее отец работал водителем на «Моспочтампте», а с началом войны уехал добровольцем на Ленинградский фронт. В июне 1941 года он пропал без вести. Когда немецкие войска подошли к Москве, ее мать вместе с ней и сестрой уехала в деревню Новинки во Владимирской области.

О смерти Ивана Сырского стало известно в 1945 году, когда его сослуживец приехал рассказать о героической гибели солдата его жене. Сырский был ранен в ногу, но остался прикрывать своих товарищей.

Ранее живущий во Владимире брат нового главнокомандующего ВСУ рассказал, что уже много лет не имеет контактов с родственником. По его словам, брат уехал на Украину очень давно и живет там всю жизнь.