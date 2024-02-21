Обнаруженное на детской игрушке послание довело пользователей сети до слез

Пользовательница сети с ником dogwithablog57 рассказала, что купила детскую игрушку в благотворительном магазине и обнаружила трогательное послание. Фотографию записки девушка опубликовала на портале Reddit: ее содержание довело комментаторов до слез.

На снимке можно увидеть мягкую игрушку, к которой прикреплена записка. «Успокойся, я рядом с тобой. Когда ты плачешь, то возьми меня в руки. Когда тебе страшно, обними меня. Когда тебе больно, прижми меня к себе как можно крепче. В память о Джоэле Дэвисе, которого не стало 2 января 2011 года. Он навсегда в наших сердцах», — гласил текст послания.

Многие пользователи признались, что расплакались, когда прочитали записку. «Не могу поверить, что я плачу из-за этого. Я надеюсь, что с семьей Джоэла все хорошо. У меня разрывается сердце», «Память о Джоэле продолжает жить. (...) Я рыдаю», «Я плачу, это очень мило», — написали они.

Ранее девушка показала на Reddit фотографию послания от незнакомца, на которое она наткнулась в книге. По словам авторши поста, она едва не расплакалась, прочитав его.