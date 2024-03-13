Умер вице-президент «Лукойла» Робертус

Вице-президент «Лукойла» Робертус скончался на 54-м году жизни

Вице-президент «Лукойла» Виталий Робертус умер на 54-м году жизни, об этом сообщается на сайте компании. Причины смерти не уточняются.

«С глубоким прискорбием сообщаем, что на 54-м году жизни скоропостижно скончался вице-президент компании Робертус Виталий Владимирович», — говорится в некрологе.

Вся трудовая биография Робертуса была связана с «Лукойлом», он начал работать в компании сразу после окончания института и прошел все этапы карьерного роста.

За 30 лет работы он завоевал уважение коллег, был награжден государственными и ведомственными наградами за успехи в развитии топливно-энергетического комплекса, отмечается в сообщении.

Робертус также был спортсменом-авиамоделистом, семикратным чемпионом России, четырехкратным чемпионом мира по авиамодельному спорту, спроектировал и испытал более сотни беспилотных аппаратов. Об этом говорится на сайте МАИ, который он окончил. Также являлся сооснователем и шеф-пилотом авиационного спортивного клуба RUSJET.

24 октября, в возрасте 66 лет скончался председатель совета директоров российской нефтяной компании «Лукойл» Владимир Некрасов.

В мае также стало известно о смерти бывшего топ-менеджер «Лукойла» и миллиардера Александра Субботина. Он умер в Мытищах в ходе антипохмельного сеанса при загадочных обстоятельствах. Позже Следственный комитет сообщил, что он скончался из-за острой сердечной недостаточности.