Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераИнвестиции
21:55, 13 марта 2024Экономика

Умер вице-президент «Лукойла» Робертус

Вице-президент «Лукойла» Робертус скончался на 54-м году жизни
Виталий Робертус

Виталий Робертус. Кадр: RUSJET / YouTube

Вице-президент «Лукойла» Виталий Робертус умер на 54-м году жизни, об этом сообщается на сайте компании. Причины смерти не уточняются.

«С глубоким прискорбием сообщаем, что на 54-м году жизни скоропостижно скончался вице-президент компании Робертус Виталий Владимирович», — говорится в некрологе.

Вся трудовая биография Робертуса была связана с «Лукойлом», он начал работать в компании сразу после окончания института и прошел все этапы карьерного роста.

За 30 лет работы он завоевал уважение коллег, был награжден государственными и ведомственными наградами за успехи в развитии топливно-энергетического комплекса, отмечается в сообщении.

Робертус также был спортсменом-авиамоделистом, семикратным чемпионом России, четырехкратным чемпионом мира по авиамодельному спорту, спроектировал и испытал более сотни беспилотных аппаратов. Об этом говорится на сайте МАИ, который он окончил. Также являлся сооснователем и шеф-пилотом авиационного спортивного клуба RUSJET.

24 октября, в возрасте 66 лет скончался председатель совета директоров российской нефтяной компании «Лукойл» Владимир Некрасов.

В мае также стало известно о смерти бывшего топ-менеджер «Лукойла» и миллиардера Александра Субботина. Он умер в Мытищах в ходе антипохмельного сеанса при загадочных обстоятельствах. Позже Следственный комитет сообщил, что он скончался из-за острой сердечной недостаточности.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      «Сражаться придется даже внукам». На Украине предсказали сроки выхода к границам 1991 года

      «Они без ума от нашей еды». По всему миру скупают русские продукты. Почему иностранцы не могут без них жить?

      «Не получилось — повторяем». Деньги и тайные встречи: как устроен рынок донорства спермы в России

      Реклама

      Стало известно о страхе солдат ВСУ перед Сырским

      Умер вице-президент «Лукойла» Робертус

      Автовладельцам назвали указывающие на поломку ходовой признаки

      Суд Петербурга удовлетворил иск «Газпром экспорта» к двум зарубежным трейдерам

      Каллас ответила на вопрос об отправке военных Эстонии на Украину

      США заподозрили в подготовке программ молниеносного глобального удара по России

      «Самая сексуальная в мире хоккеистка» снялась в откровенном наряде

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше