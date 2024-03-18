Российский аналог SWIFT назвали невостребованным

Глава управления ВТБ Чаплинская рассказала о слабой востребованности СПФС

Система передачи финансовых сообщений (СПФС) Банка России, которая должна была заменить международную систему обслуживания трансграничных операций SWIFT, пока не справляется со своей ролью, ее следует развивать и внедрять активнее. Об этом в кулуарах форума «Транзакционный бизнес 2024» рассказала начальник управления «Внешнеэкономическая деятельность» ВТБ Нина Чаплинская, пишут «Ведомости».

По ее словам, в минусы СПФС следует отнести небольшое количество нерезидентов, подключенных к системе, что ведет к практически полной невостребованности в целях трансграничных платежей. ВТБ создал свой канал для связи с филиалами в разных странах, но это долго и дорого, не каждый банк будет готов пойти по такому же пути.

Чаплинская указала, что необходимы усилия на государственном уровне, чтобы российский аналог SWIFT мог работать и там были «нормальные участники». Увеличение числа подключенных участников представитель ВТБ назвала политической задачей.

Представитель ЦБ отметил, что регулятор не получал жалоб от участников СПФС, а функционал системы постоянно расширяется. Одновременно в ней растет трафик и число иностранных участников. За три квартала прошлого года через систему прошли 160 миллионов сообщений, что в 2,7 раза выше, чем за тот же период 2022 года.

Впрочем, собеседник издания в деловом объединении напомнил, что СПФС строится всего десятилетие, а конкурировать ему приходится с системой, которую ведущие финансовые организации мира выстраивали в течение полувека. По его мнению, многие иностранные игроки боятся подключения к СПФС из-за возможности попасть под санкции.

Ранее постпред Крыма при президенте России Георгий Мурадов сообщил, что в регионе разрабатывают свой аналог SWIFT, чтобы местные предприятия могли торговать с дружественными государствами.