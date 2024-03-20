В России допустили появление компенсаций за от «Госуслуг» за утечки данных

Сенатор Шейкин допустил появление компенсаций за от «Госуслуг» за утечки данных

Член Совета Федерации Артем Шейкин допустил, что в России могут появиться компенсации от «Госуслуг» в случае воровства персональных данных после принятия закона о киберстраховании, об этом сообщает РИА Новости.

По словам сенатора, при утечке личной информации граждан с портала, выплачивать компенсации будет Минцифры РФ из собственных средств, поскольку является оператором персональных данных.

Шейкин отметил, что по итогам обсуждений в Совфеде на эту тему федеральным органам исполнительной власти были направлены рекомендации проработать механизмы. Это было сделано для того, чтобы провести оценку защищенности организаций от реальных угроз в части их применимости к разрабатываемому законодательству по оборотным штрафам.

Кроме того, организациям рекомендовано разработать и принять меры для страхования ответственности организаций в пользу третьих лиц в случае утечки персональных данных.

Ранее в России вступил в силу запрет на популяризацию VPN-сервисов. Уточняется, теперь органы отслеживания будут ограничивать доступ к материалам, рекламирующим сервисы по обходу блокировок.