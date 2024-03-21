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09:15, 21 марта 2024Россия

Подтвердить статус многодетной семьи в столице стало проще

Ракова сообщила о запуске в Москве цифрового удостоверения многодетной семьи
Анастасия Ракова

Анастасия Ракова. Фото: пресс-служба Комплекса социального развития Москвы

В Москве вместе с получением льготного статуса многодетной семьи будет выдаваться удостоверение в электронном виде, которое можно скачать на мобильный телефон. О переводе еще одного документа в электронный вид рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Мы системно упрощаем получение услуг для жителей Москвы, — отметила Ракова. — В первую очередь это касается наиболее трепетных категорий». По словам вице-мэра, запуск цифрового удостоверения избавит многодетные семьи от необходимости тратить время на личный визит для получения его бумажного аналога. Раньше он выдавался в одном экземпляре для родителей и детей, теперь каждый член семьи может иметь свой экземпляр удостоверения с уникальным QR-кодом в смартфоне.

213 000
многодетных семей

проживает в Москве

Оформить удостоверение в бумажном виде тоже можно — через центры госуслуг «Мои Документы». Однако, по словам Раковой, этот формат менее популярен у москвичей. «С конца февраля этого года уже получено более двух тысяч электронных удостоверений многодетной семьи, а за его бумажным аналогом обратилась только половина заявителей», — рассказала заммэра.

В московском Департаменте информационных технологий рассказали, что за все время оказания услуги «Присвоение льготного статуса многодетной семьи города Москвы» на портал mos.ru поступило более 315 тысяч обращений. В 2023 году поступило рекордное количество заявок — почти 100 тысяч.

Удостоверение многодетной семьи используется при получении федеральных льгот, а также скидок в магазинах, учреждениях культуры и иных организациях бытового и социального обслуживания.

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      Инга Разумовская
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