Названо возможное гражданство задержанных по подозрению в теракте в «Крокусе»

«112»: задержанные по подозрению в теракте в «Крокусе» — граждане России

Задержанные по подозрению в теракте в «Крокус Сити Холле» в Красногорске являются гражданами России, сообщил Telegram-канал «112» со ссылкой на собственный источник.

Отмечается, что подозреваемые приехали в РФ из стран ближнего зарубежья и получили российский паспорт. По информации Telegram-канала, контролирующие органы сейчас проверяют, законно ли им выдали документы.

Теракт в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел вечером 22 марта. Вооруженные автоматами мужчины в камуфляжной форме захватили помещение и открыли огонь по посетителям. Позднее в здании прогремели взрывы и начался пожар.

Утром в субботу, 23 марта, директор ФСБ Александр Бортников доложил Владимиру Путину о задержании 11 человек в связи с терактом. По его словам, среди задержанных — четыре террориста, непосредственно участвовавших в стрельбе.

Главный редактор RT Маргарита Симоньян опубликовала в Telegram видео допроса одного из задержанных. На записи он говорит, что прилетел в Россию из Турции 4 марта. Он также сообщил, что за вознаграждение получил от кураторов задание убивать всех людей в зале.