Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:52, 23 марта 2024Силовые структуры

Названо возможное гражданство задержанных по подозрению в теракте в «Крокусе»

«112»: задержанные по подозрению в теракте в «Крокусе» — граждане России
СюжетТеракт в «Крокус Сити Холле»

Кадр: Telegram-канал 112

Задержанные по подозрению в теракте в «Крокус Сити Холле» в Красногорске являются гражданами России, сообщил Telegram-канал «112» со ссылкой на собственный источник.

Отмечается, что подозреваемые приехали в РФ из стран ближнего зарубежья и получили российский паспорт. По информации Telegram-канала, контролирующие органы сейчас проверяют, законно ли им выдали документы.

Теракт в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел вечером 22 марта. Вооруженные автоматами мужчины в камуфляжной форме захватили помещение и открыли огонь по посетителям. Позднее в здании прогремели взрывы и начался пожар.

Утром в субботу, 23 марта, директор ФСБ Александр Бортников доложил Владимиру Путину о задержании 11 человек в связи с терактом. По его словам, среди задержанных — четыре террориста, непосредственно участвовавших в стрельбе.

Главный редактор RT Маргарита Симоньян опубликовала в Telegram видео допроса одного из задержанных. На записи он говорит, что прилетел в Россию из Турции 4 марта. Он также сообщил, что за вознаграждение получил от кураторов задание убивать всех людей в зале.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Яланская
      Обсудить
      Последние новости

      Террористов из «Крокуса» поймали и везут в Москву. Они планировали прорваться на Украину

      Путин обсудил теракт в «Крокусе» с президентом Узбекистана

      Убегавшие из «Крокуса» террористы сбили ребенка

      В Таджикистане призвали растерзать причастных к теракту в «Крокусе»

      Число погибших при теракте в Крокусе выросло до 150

      Во Владивостоке запретили проведение мероприятий после теракта в «Крокусе»

      Глава Евросовета осудил теракт в «Крокус Сити Холле»

      Названо возможное гражданство задержанных по подозрению в теракте в «Крокусе»

      Махачев осудил теракт в «Крокус Сити Холле»

      Посетители «Крокуса» рассказали о стрельбе убегающим людям в спину

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше