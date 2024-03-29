В России снизили порог беспошлинного ввоза товаров из-за рубежа

ФТС: порог беспошлинного ввоза товаров в Россию снизится до 200 евро с 1 апреля

С 1 апреля в России снизится порог беспошлинного ввоза товаров из-за рубежа. Об этом со ссылкой на Федеральную таможенную службу (ФТС) сообщает РИА Новости.

Из-за истечения срока действия решения Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) о повышении порога беспошлинного ввоза товаров до тысячи евро, лимит снизится в пять раз, до 200 евро. Изменения коснутся товаров, которые доставляют россиянам из-за границы Почта России и экспресс-перевозчики.

«Без уплаты таможенных платежей на зарубежных интернет-площадках можно заказать товары стоимостью до 200 евро и весом до 31 килограммов. В части превышения норм необходимо заплатить пошлины в 15 процентов от стоимости, но не менее 2 евро за килограмм», — пояснили в ведомстве.

Ранее стало известно, что онлайн-покупки россиян через зарубежные маркетплейсы перестанут подпадать под порог беспошлинного ввоза в Россию после вступления в силу поправок в таможенное законодательство (ТК) Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Их начнут облагать пошлиной независимо от стоимости заказанного товара. Помимо сбора пошлины с заказчика могут потребовать уплатить налоги с покупки.

Снизить порог беспошлинного ввоза товаров для физлиц правительство попросили крупные российские ретейлеры. Представители торговых сетей считают, что эта мера по его повышению уже дала свои результаты и теперь рынок достаточно насыщен иностранными товарами. Временно исполняющий обязанности главы Федеральной таможенной службы Руслан Давыдов поддержал полную отмену порога беспошлинной торговли. Любой импортируемый на российский рынок товар должен облагаться справедливыми сборами, заявил он.