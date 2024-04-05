Один тип жилья в России резко подорожал

ДОМ.РФ: новостройки в России подорожали на 61 процент

За период с января 2021 года по февраль 2024 стоимость новостроек в среднем по России увеличилась на 61 процент. О том, что цены на один тип жилья в стране резко выросли, со ссылкой на данные ДОМ.РФ пишет «Российская газета».

По информации источника, за указанный период однокомнатные квартиры в РФ подорожали на 65 процентов, а трехкомнатные — на 54 процента. При этом с января по февраль текущего года стоимость недвижимости повысилась лишь на 1,14 процента.

Ранее в марте стало известно, что в ближайшем Подмосковье (до 15 километров от МКАД) резко прибавили в цене квартиры в новостройках — в среднем на 10,5 процента за год. В данный момент этот тип жилья, по информации экспертов, можно купить в среднем за 9,4 миллиона рублей.

