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13:26, 5 апреля 2024Путешествия

Туркменистан приостановил продажу авиабилетов в Россию одной категории граждан

Туркменистан приостановил продажу авиабилетов в Россию трудовым мигрантам

Фото: Thomas Koeh ler / photothek.net / Globallookpress.com

Власти ряда регионов Туркменистана приостановили продажу авиабилетов в Россию одной категории граждан после теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл». Речь идет о трудовых мигрантах, получивших приглашение на работу в РФ, передает Turkmen News.

Также отмечается, что министерства иностранных дел Туркменистана и России начали обсуждать возможность приостановки выдачи виз туркменам как минимум на полтора года. Исключение будет сделано лишь для дипломатов и представителей крупного бизнеса.

Ранее в апреле визовые центры ряда европейских стран приостановили прием документов россиян из-за технического сбоя. Проблемы наблюдаются в визовых центрах по меньшей мере 10 государств Шенгенской зоны, в частности Австрии, Болгарии, Венгрии, Хорватии, Швеции, Нидерландов, Финляндии, Словении, Эстонии и Норвегии.

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