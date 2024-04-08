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09:27, 8 апреля 2024Культура

Стало известно о серьезных проблемах со здоровьем у Домогарова

Shot: актер Домогаров может завершить карьеру из-за проблем с позвоночником

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Народный артист России Александр Домогаров может завершить карьеру из-за серьезных проблем со здоровьем. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Артисту диагностировали спондилоартроз, уточнил источник. При этом заболевании поражаются межпозвонковые суставы, хрящи, костные ткани и околосуставные мышцы. Домогаров страдает от острой боли и онемения конечностей. Кроме того, у актера имеется грыжа на одном из позвоночных дисков, уплотнение позвонков и остеохондроз.

По состоянию здоровья Домогаров отменил творческий вечер, приуроченный к его 60-летию. Актер по-прежнему играет в спектакле «Маскарад» в Театре Российской армии. Домогарову предстоит длительное лечение, включающее таблетки, уколы и физиотерапию с гимнастикой.

Ранее стало известно о проблемах со здоровьем у звезды сериала «Воронины».

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      Мария Рюрикова
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