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19:08, 9 апреля 2024Силовые структуры

Автомобиль Росгвардии попал в ДТП в центре Москвы

«112»: внедорожник росгвардейцев попал в ДТП в центре Москвы
СюжетДТП в Москве:

Фото: Владимир Баранов / Globallookpress.com

Автомобиль Росгвардии попал в серьезную аварию в центре Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.

По данным канала, внедорожник с росгвардейцами попал в ДТП на Большой Лубянке, когда уходил от столкновения с машиной такси. Спецавтомобиль вылетел на тротуар, где сбил 50-летнюю женщину, а затем врезался в столб. Пострадавшей оказывают медицинскую помощь.

Ранее в Петербурге 35-летний уроженец Дагестана избил 26-летнего таксиста и порезал ему колеса. Его задержали.

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      Олеся Мицкевич
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