Автомобиль Росгвардии попал в ДТП в центре Москвы

«112»: внедорожник росгвардейцев попал в ДТП в центре Москвы

Автомобиль Росгвардии попал в серьезную аварию в центре Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.

По данным канала, внедорожник с росгвардейцами попал в ДТП на Большой Лубянке, когда уходил от столкновения с машиной такси. Спецавтомобиль вылетел на тротуар, где сбил 50-летнюю женщину, а затем врезался в столб. Пострадавшей оказывают медицинскую помощь.

Ранее в Петербурге 35-летний уроженец Дагестана избил 26-летнего таксиста и порезал ему колеса. Его задержали.