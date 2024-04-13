Стало известно о вероятной смене должности первого вице-премьера Белоусова

РИА Новости: первый вице-премьер Белоусов может не войти в состав нового кабмина

Первый вице-премьер России Андрей Белоусов может не войти в состав нового кабмина. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник в парламенте.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о составе нового правительства, заявил, что президент России Владимир Путин реализует свои полномочия по формированию нового состава правительства так, как он считает лучше.