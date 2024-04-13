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12:19, 13 апреля 2024Россия

Стало известно о вероятной смене должности первого вице-премьера Белоусова

РИА Новости: первый вице-премьер Белоусов может не войти в состав нового кабмина

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Первый вице-премьер России Андрей Белоусов может не войти в состав нового кабмина. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник в парламенте.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о составе нового правительства, заявил, что президент России Владимир Путин реализует свои полномочия по формированию нового состава правительства так, как он считает лучше.

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