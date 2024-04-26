Сообщение о сложностях с программой «Время героев» для военных опровергли

Данные о сложностях с программой «Время героев» оказались недостоверными

Информация о том, что участники специальной военной операции (СВО) на Украине испытывают сложности при прохождении тестирования для программы «Время героев» из-за плохой организации технического процесса, оказалась недостоверной.

Telegram-канал Verum Regnum утверждал, что на тестирование отвели всего трое суток и пройти его нужно было за один сеанс. Отмечались также высокие требования к скорости интернета и необходимость использовать настольные компьютеры или большие планшеты, в то время как смартфоны были запрещены. Кроме того, канал указал на то, что оповещения о тестировании рассылались всего за три дня до начала по электронной почте, не было SMS-рассылок или соответствующих объявлений.

В то же время, по словам руководителя блока оценочных мероприятий программы «Время героев» Павла Безручко, многим участникам отбора не помешало пройти тестирование то, что они находятся на передовой. «Для них был предусмотрен особый порядок, в том числе увеличение сроков тестирования и прохождение тестов в центрах оценки», — рассказал он. Организаторы также отметили, что большинство военнослужащих, находящихся в зоне СВО, были настолько мотивированы, что смогли пройти тестирование и в общем порядке. 65 процентов смогли найти возможность и пройти тестирование в отведенный для этого срок — это почти 7 тысяч военнослужащих. Еще 3 300 участников ждут на тестирование в центрах оценки.

В свою очередь, ректор Президентской академии Алексей Комиссаров заверил, что возможность доступа к программе будет обеспечена для всех участников боевых действий. Он указал, что участники, которые по объективным причинам не смогли пройти оценку, смогут это сделать, находясь в очередном отпуске или в увольнении. Им нужно только выбрать удобные дату, время и центр оценки.

Более того, тесты можно проходить до конца 2024 года, вопреки утверждениям о том, что на этот этап отведено всего несколько дней. С 22 апреля велась запись на тестирование в пункты оценки в Ростове-на-Дону и Симферополе. 15 мая к ним добавятся пункты еще в 43 городах.

Создатели фейка также указывали на несовершенную методику оценки. Павел Безручко сообщил, что в программе используются передовые, проверенные годами методики оценки. «Из тех участников, которые были допущены, тестирование завершили около 80 процентов. Это отличный показатель, который свидетельствует о высокой мотивации и подготовленности участников», — сказал он. Безручко добавил, что фактор субъективности сведен к абсолютному минимуму, проводятся регулярные обсуждения с экспертным сообществом.

Сообщение о том, что участники СВО не могут пройти тестирование для программы «Время героев», не получило распространения в российских СМИ.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».